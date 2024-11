Spoltore, voucher per giovani Ambito Distrettuale Sociale n. 16

Il Comune di Spoltore ha pubblicato un avviso, valido per tutto l’Ambito Distrettuale Sociale n.16 di cui è capofila, destinato all’assegnazione di voucher per i giovani. Le domande possono essere presentate entro il 15 gennaio 2025 dai residenti di uno dei Comuni associati (Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano e Spoltore). I destinatari degli interventi saranno 139 giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni e Isee inferiore ai 25mila euro.

Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili ha la priorità di dare impulso e sostegno al rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica del Paese, favorendo azioni di sostegno nell’orientamento e di rafforzamento delle competenze, delle capacità e delle prospettive formative e occupazionali dei giovani. “I voucher”, spiega l’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico, “possono essere utilizzati per attività formative, la pratica di discipline sportive, corsi di musica. Attività in grado di indirizzare i giovani nella loro crescita”.