Percorsi di avvicinamento al volontariato per 35 giovani, pubblicato l'avviso del Comune

Due percorsi gratuiti, uno di animazione-clown terapia e un altro di educazione al primo soccorso. Sono le opportunità che il Comune di Pescara offre ai giovani, da 18 a 35 anni, nell’ambito del progetto “Giovani in crescita” che è stato finanziato dalla Regione Abruzzo e che viene lanciato oggi con la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune per individuare i partecipanti. L’annuncio è arrivato stamani dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alle politiche giovani Patrizia Martelli, e da Casto Di Bonaventura, presidente del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, che il Comune ha individuato per la realizzazione del progetto.

“Con l’avviso pubblicato oggi”, ha spiegato l’assessore Martelli, “si apre fase di selezione, per intercettare i 35 partecipanti a “Giovani in crescita”, interessati ai due corsi. I requisiti sono tre e cioè la residenza in città, l’età, compresa tra 18 e 35 anni, e il possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno valido e conoscere bene la lingua italiana”.

“Il corso di “Animazione/clown terapia” è la prima parte di una formazione più ampia per diventare clown dottori ed è rivolto a un massimo di 20 giovani”, ha proseguito Martelli. “La durata del corso è di circa 90 ore e dopo la verifica finale sarà rilasciato l’attestato di “Volontario del Sorriso”, propedeutico per diventare clown dottore. Con l’attività di “Educazione al primo soccorso” i partecipanti impareranno a intervenire in caso di piccole e grandi emergenze, con i principali gesti salvavita, le manovre di disostruzione e gli interventi di base in caso di malori o incidenti, e conosceranno il sistema locale e le buone pratiche di protezione civile, gli interventi in stati emergenziali (alluvione, terremoto, incendi boschivi, rischio industriale e nucleare). Possono partecipare 15 persone. Il corso durerà 48 ore e dopo la verifica finale saranno rilasciati il brevetto “Blsd”, l’attestato di partecipazione al corso di primo soccorso e l’attestato di partecipazione al corso base per volontario di protezione civile”.

Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 20 novembre alle ore 13, dopodiché una commissione si occuperà della selezione. Per la preparazione del curriculum è possibile rivolgersi all’Informagiovani (in via Ilaria Alpi 40). Tra le azioni previste, oltre ad un rafforzamento del Servizio Informagiovani, rientra una attività di “prevenzione ed informazione alla sicurezza stradale e primo soccorso” rivolta agli alunni che saranno individuati dal Csv all’interno delle scuole superiori.

“Vogliamo dare una prospettiva ai giovani, opportunità e speranze”, ha detto il sindaco Masci. “Lo spirito di Pescara emerso durante il G7 Sviluppo è uno spirito di cooperazione, di accoglienza, che passa anche attraverso i tanti progetti nel sociale. Il welfare passa attraverso i 78 servizi che eroghiamo, avendo raddoppiato le somme destinate al sociale, e la nostra attenzione si concentra anche sui giovani, che in città sono più di 20mila (età compresa tra 18 e 35 anni)”.

“Con queste iniziative si costruiscono percorsi per i giovani, si favoriscono le relazioni e l’inclusione sociale”, ha messo in evidenza Di Bonaventura, parlando del ruolo del Csv in questo progetto e ricordando che il Centro servizi per il volontariato “promuove la sicurezza stradale nelle scuole”.