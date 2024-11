Aperte le candidature per la manifestazione “Maestri del Commercio 2025”

L'Associazione 50 &Più di Pescara, aderente alla locale Confcommercio e in collaborazione con la stessa, comunica che sono ufficialmente aperte le candidature per la premiazione della manifestazione “Maestri del Commercio 2025”. Il prestigioso riconoscimento, ideato dall'Associazione 50&Più Nazionale nel 1975, premia i commercianti e gli addetti al settore commercio che nella nostra provincia si sono dedicati a questa attività per lo sviluppo del territorio.

Questi i riconoscimenti previsti:

- l'Aquila d'Argento, che verrà consegnata ai commercianti con oltre 25 anni di attività

- l'Aquila d'Oro, con cui saranno premiati coloro che hanno raggiunto il traguardo dei 40 anni di vita imprenditoriale

- l'Aquila di Diamante, destinata agli operatori con 50 anni e più di attività

L'evento si svolgerà il 2 febbraio 2025 dalle 10 alle 13 presso la sala Consiliare del Comune di Pescara, alla presenza delle più alte autorità locali e dei vertici dell'Associazione 50& Più e della Confcommercio di Pescara. Per le candidature, 50&Più sarà a completa disposizione previo appuntamento presso le proprie sedi di Pescara - Via Aldo Moro n.1/3 – tel. 085.43.13.623 - email: enasco.pe@enasco.it, Montesilvano - Via Gabriele D’Annunzio n. 20 - tel. 085.83.41.89 - mail: ufficio.pe03@enasco.it.