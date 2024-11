Serraiocco: "Totalmente estraneo alla vicenda del fallimento della Anno zero service"

"In merito alla notizia odierna in cui si riferisce del fallimento della società "Anno zero service", mi preme precisare di essere totalmente estraneo alla vicenda riguardante il fallimento, risalente al 2020, e dunque a cinque anni fa, della stessa società per cui ho prestato solamente la mia opera professionale di commercialista così come faccio per altre società, per via della mia attività professionale. Sono comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento sulla vicenda, auspicando che venga chiarita la mia posizione di estraneità".

E' quanto afferma in una nota l'ex assessore comunale Vincenzo Serraiocco (foto).