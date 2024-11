Giornata Mondiale del Diabete, screening in piazza Salotto il 17 novembre

Il 14 novembre si festeggia la Giornata Mondiale del Diabete e il tema IDF della Giornata Mondiale di quest’anno sarà “Diabetes and well-being”, diabete e benessere, per evidenziare l’importanza della conduzione di un corretto stile di vita per una migliore gestione e prevenzione del diabete e delle sue complicanze.

L’Asad, Associazione per lo studio e l’assistenza ai diabetici di Pescara e coordinatore delle Associazioni dei diabetici d’Abruzzo, organizzerà in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il 17 novembre un presidio in piazza Salotto, ore 9-16, per effettuare screening (controllo glicemico e questionario per la valutazione del rischio Diabete tipo 2) al fine di Diagnosticare precocemente il Diabete tipo 2 e informare la popolazione della possibilità di prevenzione della patologia mediante i corretti stili di vita alimentazione e attività fisica.

Nel presidio sarà presente anche la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per ribadire l’importanza della prevenzione dei tumori con i corretti stili di vita. Sarà inoltre illuminato di blu un monumento della città. Tutti i pescaresi sono invitati a partecipare.