Camion a fuoco sull'A14, bloccati anche i tifosi del Pescara

Circolazione in tilt lungo l'autostrada A14 verso nord, in direzione di Roseto degli Abruzzi), a partire dal chilometro 362. Sul tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto, infatti, un camion è andato a fuoco, bloccando il traffico e creando lunghe file (al momento si registrano 2 chilometri di coda).

In questa spiacevole situazione si sono trovati invischiati, loro malgrado, anche tanti tifosi del Pescara che si trovavano in viaggio verso Arezzo, dove oggi pomeriggio i biancazzurri affronteranno la squadra locale. Per fortuna la problematica è in via di risoluzione e la situazione sta tornando alla normalità. Sul posto la polizia e i mezzi di soccorso.