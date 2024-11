Operazione della polizia in via Caduti per Servizio, sgomberate due case popolari

Due alloggi popolari del Comune in via Caduti per Servizio, nel quartiere Fontanelle, a Pescara, sono stati sgomberati stamani nell'ambito di un intervento congiunto delle forze di polizia e della polizia locale, in applicazione della legge regionale. Si tratta dell'esecuzione di provvedimenti di decadenza, ai sensi della legge 96/96, perché gli assegnatari hanno commesso reati.

Sono solo i primi di una serie di interventi che saranno portati a termine nei prossimi mesi, a conclusione di un lavoro di accertamento sugli occupanti delle case di edilizia residenziale pubblica. E non sono i primi "sfratti", fa notare il sindaco Carlo Masci, perché in passato ne sono stati portati a termine circa 60 e ora ne saranno eseguiti una quarantina.