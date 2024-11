Demolizione ex cementificio, Lega: “Villa del Fuoco cambierà volto”

"Un'altra grande giornata per Pescara e in particolare per Villa del Fuoco. Con l'abbattimento dell'ex cementificio di via Raiale, iniziato oggi, anche questa zona della città cambierà volto e si potrà completare il suo processo di riqualificazione, così come richiesto dai residenti e non solo". A sottolinearlo sono il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, l'assessore comunale Adelchi Sulpizio, il capogruppo comunale Maria Luigia Montopolino e il consigliere Andrea Salvati, che esprimono quindi soddisfazione per l'avvio dei lavori che saranno completati nel giro di un anno.

"E' un risultato importantissimo – fa presente Sulpizio – per il quale lavoriamo da anni. Grazie a questi interventi, in zona non ci sarà più degrado e saranno create tutte le condizioni per il suo sviluppo economico e sociale".

"L'abbattimento - spiega il capogruppo Montopolino, presente ieri all'ex cementificio per l'inizio ufficiale dei lavori - terminerà, salvo problemi, nel dicembre 2025. Tutto il materiale sarà riciclato. Già comunque nel prossimo mese la proprietà presenterà il progetto, che prevede spazi verbi, strutture all'avanguardia, servizi, centri di aggregazione. In una delle torri sarà realizzato anche un ristorante con vista panoramica sulla città. La zona non sarà, in realtà, soltanto sistemata e riqualificata, ma diventerà strategica per Pescara. E' un sogno che dopo tanti anni si avvera. Grazie a questa amministrazione comunale, le periferie, con la creazione di infrastrutture e servizi, tornano insomma al centro dell'azione di governo".