Morto Renato Procacci, storico dirigente sindacale della Cgil

“Stanotte è deceduto il compagno Renato Procacci, storico dirigente sindacale della Cgil pescarese. Impegnato per tanti anni nel settore delle Telecomunicazioni, di cui si occupava con impegno e dedizione straordinaria, ha sempre sostenuto i propri compagne e compagni di lavoro, negli anni ‘90 ha gestito direttamente il giornalino regionale informativo “Telecomunicare”, dedicato proprio agli addetti del settore”. Così la segreteria della CdLT Cgil Pescara a proposito della scomparsa di Renato Procacci, morto a 67 anni.

“Una cura meticolosa nel lavoro che faceva, nell’approfondimento di temi di interesse generale, oltre ad occuparsi della categoria delle Telecomunicazioni, ha ricoperto anche il ruolo di Segretario Organizzaztivo della CGIL Confederale di Pescara dal 1997 al 2005, dedicando la sua vita alle battaglie in favore di lavoratrici e lavoratori, all’affermazione dei valori del Sindacato e della Sinistra, dell’uguaglianza e della solidarietà”, aggiunge la Cgil.

“La perdita improvvisa del Compagno Renato segna una pagina triste e dolorosa nella storia della CGIL di Pescara, e lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, non solo pescarese”, conclude il sindacato. I funerali di Procacci si terranno giovedì 21 novembre alle ore 15 nella chiesa della Regina della Pace, in via Raffaello.