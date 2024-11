Tartini, Bach, Ysaye e Novacek: a 'Millennials' arrivano Piovano Spina e Cantagallo

Giovedì 21 novembre il violinista Michelangelo Piovano Spina (foto) e il pianista Niccolò Cantagallo saranno protagonisti del quarto appuntamento con 'Millennials', la rassegna dedicata ai giovani interpreti del panorama classico, organizzata dalla Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" in collaborazione con il Conservatorio "Luisa D'Annunzio" e sostenuta dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica. I due musicisti eseguiranno musiche di Giuseppe Tartini, Johann Sebastian Bach, Eugène Ysaye e Ottokar Novacek.

‘Millennials’ si sviluppa in sei concerti, previsti nel corso dell'autunno nelle Sale del Conservatorio "Luisa D'Annunzio". La rassegna è stata disegnata dal M° Massimo Magri in un’opera di valorizzazione di giovanissimi talenti del territorio, alcuni dei quali ancora in formazione presso il Conservatorio di Pescara, altri già avvezzi alla professione e premiati in prestigiosi ambiti nazionali e internazionali.

Il biglietto di ingresso al concerto è di 5 €. Per gli studenti e i docenti del Conservatorio e per i soci della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" è previsto un biglietto ridotto di 2 €. I concerti avranno inizio alle ore 17,30.