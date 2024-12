Rigopiano, parenti delle vittime: "Riconosciuto il nostro dolore"

"Abbiamo visto riconosciuto in parte il dolore di genitori". E' questo uno dei primi commenti dei parenti delle vittime della tragedia di Rigopiano che hanno assistito alla lettura della sentenza della Cassazione nell'Aula Magna del secondo piano a Roma. Grande tensione per ore in attesa del dispositivo e poi anche pianti.

Ma la battaglia non finisce qui: "Andremo tutti a Perugia e siamo pronti a lottare ancora e fino alla fine. I dirigenti della Regione? Come negare le loro responsabilità? Ci si aspettava di più ma un cambio di rotta è stato dato eccome. Forse sarà la prima volta in 8 anni che il 18 gennaio andremo tutti insieme a celebrare i nostri cari con un cenno di sorriso sul volto", spiegano.

Da Palazzo di Giustizia a Pescara, intanto, nessun commento ma trapela solo una composta soddisfazione, specialmente per il fine positivo di un'impostazione processuale corretta sin dalle prime battute di indagine.