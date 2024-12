Tir finisce di traverso sulla carreggiata, chiuso un tratto dell'A14

Temporaneamente chiuso sull'autostrada A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari e in direzione Pescara, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 506 che ha visto coinvolto un mezzo pesante e che autonomamente si è messo di traverso lungo la carreggiata sud. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 8° tronco di Bari.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico in direzione Bari è bloccato con 2 km di coda e 1 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria, mentre in direzione Pescara transita su una corsia con 1 km di coda. Agli utenti che da Pescara sono diretti verso Bari si consiglia di uscire alla stazione di Termoli, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi da Bari è diretto verso Pescara. L'incidente è accaduto prima delle 8. Il mezzo pesante è, in queste ore, in fase di spostamento. I soccorritori sono ancora al lavoro per la pulizia della sede autostradale.