Ubriaco picchia la moglie e la figlia che prova a difenderla: allontanato dalla casa

Un drammatico episodio di violenza domestica si è consumato nella serata di ieri in città. Un uomo di 47 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, ha aggredito la moglie e successivamente la figlia adolescente, intervenuta nel disperato tentativo di difendere la madre.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe fatto ritorno a casa dopo una serata trascorsa fuori, visibilmente ubriaco e con un atteggiamento già minaccioso. Ne sarebbe scaturita una violenta discussione con la moglie, sfociata in un’aggressione fisica. La figlia, nel tentativo di proteggere la madre, è stata a sua volta colpita. Le urla provenienti dall’abitazione hanno allertato i vicini, che hanno prontamente contattato il 112.

All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno trovato la donna e la figlia visibilmente scosse e con segni evidenti delle percosse subite. L’uomo, inizialmente reticente, è stato fermato e condotto in caserma. L’aggressore è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento immediato dall’abitazione familiare, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Madre e figlia sono state accompagnate al pronto soccorso per le cure del caso e hanno poi formalizzato la denuncia contro il 47enne.