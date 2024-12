Cantera Adriatica FC, volano i ragazzi del calcio a cinque

Calcio a cinque sugli scudi: l’Under 15 regionale batte l’Hatria Team e rimane saldamente in testa alla classifica, dopo aver già ipotecato anche la finale di Coppa Abruzzo nei giorni scorsi, vincendo con una goleada la semifinale di andata contro la Tombesi. Oggi pomeriggio si gioca la semifinale di ritorno al campo del centro sportivo Vestina.

L’Under 15 regionale, nonostante il meteo avverso, batte il Penne con un risultato largo con cui consolida il terzo posto. I leoni grigioazzurri hanno realizzato tre doppiette con capitan Giannetti, Di Rocco e Di Biase (un 2011) oltre alla rete di Florindi. L’Under 14 regionale a valanga sullo Spoltore, Ranalli (4) e Di Biase (3) tra i mattatori del match.

L’Under 15 provinciale passa con un poker convincente sul campo del Montesilvano: 4-0 con le reti di Cacia, D’Aroma, Valentini e Pace. “Complimenti ai nostri ragazzi per un’altra bella prestazione”, ha detto il patron Giannetti. L’Under 15 provinciale sotto età contro il Montesilvano 2015 avanza con la doppietta di Di Lisa e il gol di Setta. L’Under 17 provinciale è uscita sconfitta 6-4, in una partita scoppiettante e ricca di gol, nel derby contro l’Accademia.

Molte assenze e una formazione largamente rimaneggiata hanno condizionato la prestazione dei grigioazzurri. La Juniores vince a Montesilvano 0-1 contro il Real, grazie ad un gol di Di Giacomo. Le ragazze della prima squadra femminile in Eccellenza perdono il derby contro il Pescara. Domenica prossima occasione per il riscatto contro il Chieti tra le mura amiche: mister Galanti a caccia di una prestazione convincente in un match che non avrà ripercussioni sulla classifica. Sconfitta l’Under 17 femminile.