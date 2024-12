Morto Luciano Diodati, presidente del gruppo cinofilo di Pescara

Luciano Diodati, storico presidente del Gruppo Cinofilo di Pescara, è venuto a mancare, lasciando un grande vuoto nel mondo della cinofilia abruzzese. Figura di spicco nell'organizzazione di eventi cinofili, era noto per il suo impegno nel valorizzare e promuovere la cultura dell'allevamento canino e il rispetto per gli animali. Diodati era una personalità stimata non solo per il suo ruolo associativo, ma anche per il contributo al prestigio degli eventi organizzati nella regione, come esposizioni canine di livello internazionale. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra colleghi, allevatori e appassionati, che lo ricordano come una guida carismatica e una persona dotata di straordinaria umanità e dedizione.

“Con immenso dolore ho appreso della scomparsa del nostro concittadino Luciano Diodati”, scrive sui social il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. “Presidente del gruppo cinofilo di Pescara, era un grande e appassionato conoscitore di cinofilia e punto di riferimento per tutti coloro che amavano i cani e le attività cinofile. In questi anni la nostra conoscenza si è trasformata in amicizia e ho avuto il piacere di conoscere Luciano e di apprezzarne la dedizione, la passione e la sua grande umanità. Ricorderò sempre i momenti trascorsi insieme, le manifestazioni organizzate con successo grazie al suo impegno e alla sua professionalità. Luciano era un uomo dal grande valore umano, capace di unire le persone e di creare un clima di grande collaborazione. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel nostro cuore e nella nostra comunità. In questo momento di profondo dolore, esprimo a tutti i suoi cari la mia vicinanza, e a nome di tutta l'amministrazione comunale, rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia Diodati e a tutto il gruppo cinofilo di Pescara”.