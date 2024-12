Nasce la compagnia teatrale amatoriale “Il binario” [FOTO]

Nasce la compagnia teatrale amatoriale “Il binario”, guidata dal regista e scrittore Ezio Cappa. Il gruppo è formato da iscritti al Dopolavoro Ferroviario di Pescara che si riuniscono ogni settimana nella sede dell’associazione. In primavera porterà in scena, a scopi benefici, una commedia brillante scritta dallo stesso Cappa e intitolata “Pagina 328”.

“Sono molto felice che il Dopolavoro Ferroviario ospiti questa nuova realtà artistica – afferma il presidente Tino Di Cicco – La partecipazione a un laboratorio teatrale offre la possibilità di scoprire nuovi modi per esprimere le proprie emozioni e conoscere meglio se stessi. È anche un’attività che agevola forme di socializzazione e aggregazione che aiutano, soprattutto le persone over 60, a contrastare situazioni di solitudine e isolamento. Ricordo che al Dopolavoro Ferroviario si tengono numerose iniziative aperte agli iscritti come corsi di yoga, di ginnastica dolce, di tango, di danze dell’Ottocento, laboratori di pittura e poesia”.

“Con molto entusiasmo ho raccolto l’invito del Dopolavoro ferroviario a tenere un laboratorio teatrale e a creare una compagnia – aggiunge Cappa – Il nome ‘Il binario’ è stato scelto come riferimento all’associazione e perché lo scambio ferroviario è metafora delle scelte che si compiono nella vita e che inducono a seguire una direzione piuttosto che un’altra, come avviene talvolta per i per i protagonisti delle mie storie. In primavera porteremo in scena una commedia divertente con tredici personaggi che interagiranno coinvolgendo anche il pubblico. Gli attori sono quasi tutti alla prima esperienza e sono molto motivati e desiderosi di salire sul palco per dare un contributo a un’iniziativa benefica. Anche l’incasso di questo spettacolo, come avviene sempre nelle mie attività, sarà devoluto per una giusta causa perché la mia priorità è mettere l’arte al servizio della solidarietà”.