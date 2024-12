La pescarese Chiara vince 100.000 euro ad “Affari tuoi” [FOTO]

La web designer pescarese Chiara ha vinto 100.000 euro al termine della puntata di “Affari tuoi” andata in onda questa sera, 6 dicembre, su Raiuno. Presentatasi davanti al conduttore Stefano De Martino insieme al suo fidanzato Andrea, Chiara ha giocato con coraggio e simpatia, ed è poi arrivata alla parte finale con i pacchi da 100.000 e 200.000 euro. A quel punto le hanno offerto 150.000 euro ma lei ha rifiutato, preferendo che si andasse all'apertura dei pacchi rimasti.

Chiara aveva il pacco numero 20, all'interno del quale c'erano i 100.000 euro, mentre i 200.000 euro si trovavano nel pacco del Veneto. E' stato così che la concorrente pescarese si è aggiudicata una somma comunque importante, e quindi il bilancio non può che dirsi positivo. Chiara ha partecipato al programma per ben 19 puntate prima di essere sorteggiata per giocare. Stasera è finalmente arrivata la sua occasione, e la nostra concittadina, che De Martino aveva soprannominato “Miss arrosticino”, ha saputo sfruttarla al meglio.