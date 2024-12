Pallanuoto: Delta-Pescara apre il campionato dei biancazzurri

Inizia domani pomeriggio, 7 dicembre, il nuovo campionato di Serie B del Pescara Nuoto e Pallanuoto, atteso alle 14.30 a Monterotondo dalla Polisportiva Delta per la prima giornata del girone 3. Un battesimo da prendere con le pinze quello dei biancazzurri, che in estate hanno rinnovato e rinforzato l’organico, grazie agli sforzi fatti dalla società guidata dalla presidentessa Stefania Scolta, con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nel torneo.

Dopo oltre due mesi di lavoro agli ordini di mister Paolo Baiardini, passati all’interno delle piscine Le Naiadi, tornate ad essere la casa della pallanuoto biancazzurra, ora il gruppo è pronto a tuffarsi nella nuova avventura, con la prima sfida della regular season.

“Iniziare una nuova stagione non è mai semplice", analizza mister Baiardini alla vigilia dell’esordio. “Ci sono incognite legate al tuo collettivo e all'avversario. Ci presentiamo all’appuntamento in condizione, ma come ogni nuovo team, dovremmo dimostrare di aver iniziato a trovare un amalgama”. E ancora: ”Abbiamo sicuramente buone individualità, ma dobbiamo essere una buona squadra. Domani inizierà il nostro percorso per questo obiettivo, senza ansie di raggiungerlo immediatamente e con la sola regola che esiste in queste circostanze, solo il lavoro ripaga".

Quindi aggiunge: “Noi siamo nelle condizioni di poter lavorare bene e per questo ci tengo a ringraziare la Società, con la presidente Stefania Scolta e il direttore sportivo Giampiero Lattanzio sempre presenti, oltre al mio staff composto da Emanuela Iezzi come assistente e Alessandra Suma come psicologa dello sport. Adesso tocca a noi. Buon campionato a tutti”.