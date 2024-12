Ad Alanno tutto pronto per la seconda edizione della Corsa di Babbo Natale

Si tiene sabato 7 dicembre ad Alanno la seconda edizione della Corsa di Babbo Natale. La macchina organizzativa dell'Atletica Val Pescara sta apportando gli ultimi ritocchi alla penultima gara del calendario 2024 del Corrilabruzzo UISP. Un'iniziativa simpatica che si avvia a diventare una tradizione per la città di Alanno per far divertire i podisti di ogni fascia di età, bambini compresi.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 14 in piazza Umberto I ad Alanno. Alle ore 14:45 l'inizio della corsa non competitiva di 8 chilometri e della Family Run di 4 chilometri coprendo un anello cittadino. Alle 15:45 toccheranno alle gare dei bambini e ragazzi su brevissime distanze a loro riservate. Alle 16:30 la novità di questa edizione, ovvero la gara a coppie genitore-figlio, nonno/a – nipote, zio/a – nipote.

Verranno premiati tutti i bambini e anche i partecipanti alla gara a coppie, in palio anche 15 premi ad estrazione per la non competitiva e la Family Run. Inoltre ogni partecipante riceverà un cappellino di Babbo Natale. La quota di partecipazione è di 5 euro per le gare giovanili e per la gara a coppie e di 8 euro per la non competitiva e la Family Run. Sarà possibile iscriversi anche sul posto prima della partenza delle gare.