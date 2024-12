Pescara piange la morte di Dario Moggia, molto conosciuto in cittÃ 

La città piange la scomparsa di Dario Moggia, 52 anni, noto e stimato nella comunità per il suo impegno e la sua cordialità. La notizia della sua morte ha scosso amici, parenti e conoscenti, lasciando un vuoto difficile da colmare. Moggia, descritto come una persona generosa e sempre disponibile, era molto apprezzato per la sua dedizione al lavoro e per il legame profondo che aveva con la sua città.

Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto sui social, dove in tanti lo ricordano con affetto e gratitudine. La camera ardente è stata aperta dalle 15 alle 19 di oggi e dalle 8,30 alle 13 di domani nella casa funeraria Mambella, a Montesilvano, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a una figura che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.