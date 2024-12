In Comune la 28esima Festa dello Sport

Oggi, dalle ore 10:30, la sala consiliare del Comune di Pescara ospiterà la 28° edizione della Festa dello Sport, promossa dall'Amministrazione per celebrare le eccellenze delle diverse discipline agonistiche della regione. A presentare la manifestazione saranno il giornalista Paolo Minnucci e la pluricampionessa italiana e mondiale di kickboxing Mimma Mandolini. A fare gli onori di casa saranno il sindaco Carlo Masci (foto) e l'assessore allo sport Patrizia Martelli. Per la consegna dei riconoscimenti interverranno anche personalità del mondo sportivo, politico e imprenditoriale.

Tra i premiati il centrocampista della capolista della serie C Pescara calcio Matteo Dagasso, le campionesse mondiali di danza sportiva della scuola Professione Danza, il pluridecorato estremo difensore del futsal a livello mondiale Stefano Mammarella fino ad arrivare alla giornalista sportiva Mila Cantagallo. "Una giusta vetrina per chi si è messo meritatamente in evidenza a livello nazionale ed internazionale nelle rispettive discipline di appartenenza”, commenta l'assessore allo Sport Martelli.