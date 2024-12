Autotrasporto, Casartigiani: «Nuovi incentivi per la formazione professionale segnale di vicinanza alla categoria»

Casartigiani Abruzzo accoglie positivamente l’ultima misura disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in favore del mondo dell’autotrasporto. E’ infatti divenuto efficace il Decreto relativo alle “Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2024”, che ha stanziato ben 5 milioni ai progetti delle imprese.

Gli incentivi alla formazione si rivolgono alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività e all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro; pertanto, è possibile affermare che il bonus sia ad ampio spettro.

Per usufruire dell’incentivo sarà necessario che il progetto formativo venga inserito nei piani formativi aziendali o interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, e che l’attività formativa venga avviata a partire dal 27 febbraio 2025 con termine entro il 1° agosto 2025.

Queste di seguito sono le soglie per il contributo massimo erogabile:

a) euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);

b) euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);

c) euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);

d) euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

Per determinare l’ammontare del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:

a) ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;

b) compenso della docenza in aula: 120 euro per ogni ora;

c) compenso dei tutor: 30 euro per ogni ora;

d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

Le domande andranno presentate tramite Posta elettronica certificata, al Soggetto Gestore, che è la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a., all’indirizzo PEC ram.formazione2025@pec.it a partire dal 10 dicembre 2024 ed entro il 23 gennaio 2025.

CASARTIGIANI ABRUZZO è lieta del sostegno dimostrato dal Ministero competente verso il settore dell’autotrasporto, fondamentale per tutta l’economia nazionale e messo a dura prova dai rincari.