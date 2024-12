Soprintendente abruzzese tra le cento eccellenze italiane

“La premiazione dell’architetto Cristina Collettini, inserita tra le cento eccellenze italiane per il 2024, rappresenta un riconoscimento prestigioso che non solo celebra il suo straordinario operato, ma rende omaggio all’intero territorio abruzzese e al patrimonio culturale che esso custodisce”. E' quanto afferma l’assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo.

“La soprintendente Collettini - prosegue - ha dimostrato una dedizione e una professionalità esemplari, coordinando con grande competenza le attività della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo. Ha affrontato con determinazione le sfide della ricostruzione post-sisma, tutelando un patrimonio di inestimabile valore. Il premio conferito presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio rappresenta un meritato riconoscimento per un impegno che ha saputo coniugare il lavoro di squadra e il senso di appartenenza alle istituzioni, elementi fondamentali per la valorizzazione della nostra cultura”.

L’Abruzzo “esprime profonda gratitudine per il lavoro della soprintendente e del personale della SABAP – conclude Santangelo – i quali, nonostante le difficoltà e le carenze di organico del passato, hanno affrontato con grande flessibilità e sacrificio le sfide di questi anni, contribuendo a preservare la memoria storica e culturale del nostro territorio. Questo premio è un simbolo di eccellenza che ci sprona a proseguire nel nostro impegno per la cultura, sostenendo chi, come l’architetto Collettini, opera con passione e lungimiranza per il bene comune. La cultura è il cuore pulsante della nostra identità nazionale. L’Abruzzo continuerà a fare la propria parte per preservare e valorizzare questo immenso patrimonio”.