Addio al mercato di via Spiga: gli operatori si spostano in via Diaz e davanti al Bingo

Il mercato di via Spiga si prepara a chiudere definitivamente i battenti, lasciando spazio a una nuova configurazione logistica che punta a mantenere viva l’identità commerciale della città. Gli operatori si sposteranno in due nuove aree: via Diaz e la zona antistante al Bingo. La decisione, arrivata dopo lunghe discussioni tra amministrazione e operatori del settore, segna un cambiamento significativo nel panorama cittadino.

La chiusura del mercato di via Spiga non è stata priva di polemiche. Gli ambulanti hanno espresso preoccupazione per il futuro delle loro attività, temendo una perdita di clientela a causa dello spostamento. Tuttavia, il Comune ha assicurato che la nuova dislocazione sarà funzionale e strategica, volta a migliorare l’accessibilità e la fruibilità per i cittadini.

Via Diaz e lo spazio davanti al Bingo sono stati scelti per rispondere alla necessità di un mercato più centralizzato e sicuro. Via Spiga, negli ultimi anni, era stata al centro di critiche per problemi legati al traffico e alla scarsa capacità di accogliere un numero crescente di visitatori. Le nuove sedi, secondo l’amministrazione, permetteranno una migliore gestione degli spazi, con aree pedonali più ampie e una maggiore disponibilità di parcheggi.

Nonostante le rassicurazioni, però, gli ambulanti non nascondono le loro perplessità. “Cambiare sede significa ricominciare da zero”, ha affermato uno degli ambulanti. “Abbiamo costruito una clientela fedele qui a via Spiga, e non sappiamo se i clienti ci seguiranno”. Altri, invece, vedono il trasferimento come un’opportunità. “La nuova sede potrebbe attirare un flusso diverso di persone, specialmente in via Diaz, che è una zona più trafficata”, ha detto una commerciante. “Se gestito bene, potrebbe essere un nuovo inizio per tutti noi”.

Il trasferimento del mercato avrà inevitabilmente un impatto anche sulla vita cittadina. Via Diaz potrebbe vedere un aumento del traffico, mentre la zona del Bingo potrebbe diventare un nuovo punto di aggregazione per i residenti. L’amministrazione ha annunciato che saranno adottate misure per minimizzare i disagi, tra cui un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e la creazione di aree di sosta dedicate. La chiusura del mercato di via Spiga segna la fine di un’epoca per molti cittadini, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo per il commercio locale.