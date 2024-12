Sale il numero dei morti sulle strade abruzzesi: i dati per il Pescarese

Il numero delle vittime della strada in Abruzzo è in preoccupante crescita, con dati che sottolineano una vera e propria emergenza. Nel Pescarese, il 2023 ha registrato 16 morti a causa di incidenti stradali, ben 7 in più rispetto ai 9 del 2022.

Questo incremento desta particolare attenzione, evidenziando la necessità di interventi immediati per migliorare la sicurezza sulle strade. Secondo le autorità, tra le cause principali ci sono l'eccesso di velocità, la guida distratta e i comportamenti imprudenti. Tuttavia, anche le infrastrutture obsolete e scarsamente illuminate giocano un ruolo importante.