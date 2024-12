Donna scomparsa in mare, proseguono le ricerche

Secondo giorno di ricerche della donna che nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2.30, si è gettata in acqua dal Ponte del Mare, come emerge dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Una volta scattato l'allarme, sul posto ieri mattina sono arrivate squadre dei vigili del fuoco insieme a Capitaneria di porto e reparto aeronavale della Guardia di Finanza. Al lavoro anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco arrivati da Ancona e Teramo. Ieri è stato utilizzato anche un elicottero per sorvolare la zona delle ricerche dall'alto. Del caso si sta occupando anche la Polizia di Stato.

Un asciugamano e delle ciabatte lasciate sul Ponte del Mare: questa la segnalazione pervenuta ieri alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pescara da parte di un passante nelle prime ore della mattinata. Immediatamente una pattuglia della Guardia Costiera si è recata da terra sul punto comunicato e, dopo poco, è giunta la notizia dalle telecamere, presenti sul ponte, e visionate dalla Questura: una donna, alle 2:23 dell'altra notte, si è gettata in acqua. Consistenti le forze dispiegate da parte delle Autorità statali locali sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Pescara.

Stanno partecipando alle ricerche, sinora vane, del corpo le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, unità navali dei Vigili del Fuoco, e il nucleo sommozzatori dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Si sono alzati in volo anche l’elicottero della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco per continuare le ricerche fino all’imbrunire, come previsto dalla Convenzione di Amburgo. Successivamente i motopescherecci in ingresso e uscita dal porto hanno garantito il loro ausilio, segnalando eventuali elementi d’interesse per poi riprendere le conseguenti operazioni di ricerca, da parte delle autorità statali, alle prime luci di questa mattina.