Nascondeva droga in auto e in casa, scattano le manette per un 18enne

Scattano le manette per un 18enne italiano, residente a Popoli Terme, per possesso di sostanza stupefacente che nascondeva in auto e in casa. Nel corso della notte i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Popoli, nell’ambito di attività di controllo del territorio, intensificata in occasione delle imminenti festività natalizie e svolta per contrastare reati contro il patrimonio e la persona, procedevano al controllo via Tiburtina Valeria all’altezza dell’uscita del Casello autostradale A25 Bussi-Popoli di un’autovettura di grossa cilindrata, alla cui guida vi era un giovane. Quest’ultimo, un diciottenne del posto, al momento del controllo appariva agitato e preoccupato.

Si decideva, pertanto, di procedere al controllo del veicolo dove venivano rinvenute 15 dosi già confezionate di sostanza stupefacente, verosimilmente marijuana, di circa 6,00 grammi, celati all’interno dell’abitacolo del mezzo. A questo punto si reputava opportuno estendere le operazioni di polizia giudiziaria all’interno dell’abitazione del ragazzo. L’attività dava esito positivo nel senso che venivano rinvenute, celate all’interno di un mobile del salotto, circa 23 pasticche di md-ecstasy, 14 dosi già confezionate di marjuana del peso totale di 120 grammi, 0,6 grammi di hashish e 0,40 grammi di polvere di marijuana oltre un bilancino di precisione.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio per l’interessato. Il giudice disponeva gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.