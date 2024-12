Controlli della polizia a Natale: segnalazioni per possesso di droga e resistenza a pubblico ufficiale

Gli agenti della polizia di Pescara hanno messo in atto, come disposto dal questore, in vista delle festività natalizie, specifici servizi di controllo del territorio al fine di contrastare qualsiasi forma di reato. In particolare è stata aumentata la vigilanza nelle aree centrali e periferiche della città. Sono stati incrementati i controlli nelle aree dei parcheggi antistanti gli esercizi commerciali, per prevenire furti, nonché per contrastare il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti.

L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, nella giornata di ieri, un 26enne trovato in possesso di hashish per uso personale. Nella medesima giornata è stato denunciato un 37enne che circolando a bordo della propria vettura, in via Tiburtina, non si fermava all’alt della volante. L’uomo ha invece accelerato, sfrecciando fra le auto, con il chiaro intento di sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

Il 37enne, all’esito degli accertamenti, è stato denunciato per il reato di resistenza nonché sanzionato per guida senza patente e per aver condotto l’auto sottoposta a fermo amministrativo. Nell’ambito di tali controlli la volante, in zona S. Donato, interveniva per una lite tra un uomo ed una donna. Durante le fasi di identificazione la donna ha assunto un atteggiamento non collaborativo, tentando altresì di aggredire gli agenti che riuscivano a bloccarla e condurla in questura. In questo caso, al termine degli accertamenti identificativi, per lei è scattato l’arresto per resistenza.