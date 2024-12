Il Subbuteo Club Pescara si aggiudica il Guerin Subbuteo 2024

Il Subbuteo Club Pescara si è aggiudicato il prestigioso Guerin Subbuteo 2024, terza tappa Subbuteo tradizionale – Categoria Silver Team, disputatosi a Roma, proseguendo il proprio percorso di crescita. Nel giro di soli due anni il club adriatico fondato nel 2023 da Marcello Scarduelli, Lionello Palmieri e Pierpaolo Bucci è stato capace di disputare ben due finali play-off valevoli per la promozione in serie B di Subbuteo tradizionale (la seconda terminando addirittura al primo posto del girone C), di conquistare la promozione dalla serie D nella disciplina Calcio da Tavolo e di ben figurare nel girone di andata del seguente impegnativo torneo di serie C.

In occasione del Guerin Subbuteo, capitanato dal responsabile tecnico e giocatore Lionello Palmieri, uno dei migliori nella giornata di domenica e capace di realizzare anche un punto decisivo in finale, i componenti del Team biancazzurro, dopo il terzo posto nel girone iniziale alle spalle di Ascoli e Viterbese, puntano decisi alla finale della categoria cadetti-Silver.

Oltre al capitano Palmieri, gli esperti fratelli Andrea e Simone Di Pierro, il cui ritorno in terra d’Abruzzo ha consentito al club un decisivo salto di qualità, l’ostico Stefano Zappacosta, in crescendo ieri dopo un periodo di inattività, e l’affidabile Giovanni Micati, hanno la meglio nell’atto conclusivo, per 2-1, sul Taranto Subbuteo, coriaceo e organizzato sodalizio pugliese fresco di promozione in serie B e recente vincitore del torneo di Reggio Calabria. Il percorso di crescita del Subbuteo Club Pescara prosegue.