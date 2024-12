Uomo salvato da un tentativo di suicidio dalla guardia costiera

I militari della Guardia costiera della Delegazione di spiaggia di Francavilla al mare sono intervenuti questa mattina nelle acque gelide del litorale cittadino a sventare un tentativo di suicidio di un uomo di 68 anni. L’uomo, un pensionato del posto in preda alla disperazione per motivi personali, è stato notato dai militari proprio nel tratto di mare antistante la sede della locale Capitaneria di porto, mentre completamente vestito stava prendendo il largo nel tentativo di inabissarsi.

Notata la stranezza, i due marinai si sono subito precipitati nel bagnasciuga ed hanno richiamato l’attenzione dell’anziano con urla e gesti dalla riva; ma capita la gravità della situazione, essendo parso – quello in atto – un chiaro tentativo di togliersi la vita, gli stessi hanno iniziato a rivolgere al malcapitato frasi di incoraggiamento e inviti a desistere dalle proprie intenzioni, fino a convincerlo ad uscire dall’acqua.

Una volta recuperato, l’uomo, completamente zuppo di acqua ed in evidente stato di ipotermia, è stato accompagnato all’interno della vicina Delegazione di spiaggia e rifocillato, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 per i soccorsi del caso.

Una storia a lieto fine, tipica delle favole di Natale, sebbene dal sapore dolce e amaro insieme, che deve far riflettere, in occasione delle imminenti festività, di come la disperazione, purtroppo, a volte, possa indurre a compere gesti estremi.