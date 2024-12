Ripartono l'11 gennaio le attività della stagione sociale dello Sci Club Aterno

Prenderanno il via sabato 11 e domenica 12 gennaio le attività della stagione sociale dello Sci Club Aterno Pescara, che continueranno fino a marzo. “Quella di quest'anno – puntualizza il presidente del sodalizio, Mattia Giansante - sarà sicuramente la stagione del rilancio per il turismo e gli sport invernali, dopo le difficoltà degli ultimi anni legate alle condizioni meteo che ci hanno fortemente penalizzato. Possiamo dire, con cauto ottimismo, che dalle prime aperture i segnali sono positivi e le perturbazioni attese per i prossimi giorni contribuiranno ad aumentare l’offerta per gli appassionati”.

La 2024-2025 è la 40esima stagione sociale dello Sci Club Aterno, un importante traguardo centrato grazie all’impegno del direttivo e di tutti i nostri soci. Varia e articolata, come sempre, l’offerta dei corsi proposti: scuola sci alpino e snowboard per adulti e bambini, corso sci alpinismo e corso sci freeride. Da domenica 12 gennaio (e fino a marzo) sarà operativo il servizio di bus navetta da Montesilvano, Pescara e San Giovanni Teatino per Roccaraso-Aremogna (Località Gravare).

“Si tratta – continua Giansante – dell’unico servizio di bus navetta che dalla costa abruzzese arriva praticamente direttamente sulle piste da sci. Un’offerta che abbiamo voluto mantenere e implementare per rendere ancora più agevole la possibilità per gli amanti degli sport invernali di fruire di una giornata sulla neve in assoluta comodità e sicurezza”. Tornano anche le convenzioni e le offerte per i soci: il Consorzio Skipass Alto Sangro ha riservato uno sconto di 9 euro sullo skipass giornaliero dell’intero comprensorio per gli iscritti allo Sci Club Aterno.

E per gli under 15 viene proposto un abbonamento stagionale alla tariffa speciale di 220 euro. Nel programma delle attività anche il Trofeo Interappenninico di snowboard e il primo Memorial “Gianluca Camplone”, intitolato al responsabile dello Sci Alpinismo del club scomparso in un incidente sul Gran Sasso. “Allo sport – conclude Giansante – affianchiamo anche molte altre attività collaterali, promosse in collaborazione sia con i soci, sia con partner esterni. Iniziative che vanno dalla cucina al divertimento, in quell’ottica di socializzazione che rappresenta da sempre uno dei punti di forza dello Sci Club Aterno Pescara”.