“Babbo Natale in moto”, torna l’iniziativa del moto club Polizia di Stato insieme al Comune

Il Comune di Pescara, attraverso l’assessorato all’associazionismo sociale, in collaborazione con il Moto Club della Polizia di Stato, ha presentato, in conferenza stampa, l’evento “Babbo Natale in moto”, una manifestazione benefica dedicata ai bambini costretti a trascorrere le festività natalizie nel reparto di Pediatria dell’ospedale civile di Pescara e a quelli che vivono nella case famiglia. L’iniziativa, dal profondo valore umano e solidale, vuole offrire un momento di gioia e leggerezza a chi, durante i giorni di festa, vive situazioni di difficoltà e lontananza dalla quotidianità familiare.

Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 14:00, le moto si ritroveranno in Piazza della Repubblica a Pescara. Il pomeriggio sarà animato dalla presenza di numerosi motociclisti del Moto Club Polizia di Stato, che indosseranno il classico abito di Babbo Natale, regalando un tocco di colore e allegria a una città già addobbata per le festività. Saranno inoltre presenti equipaggi della Polizia di Stato in mostra statica e un gazebo informativo del moto club, dove tutti i partecipanti potranno iscriversi gratuitamente alla manifestazione. Alle ore 17:00, prenderà il via la grande parata: una vera e propria nube rossa di motociclisti attraverserà le principali vie della città, facendo tappa nei suoi luoghi simbolo e salutando calorosamente la cittadinanza con brevi fermate.

Il momento più emozionante dell’evento sarà alle ore 17:30, quando la parata raggiungerà l’ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara, fermandosi nell’area parcheggio sottostante il reparto pediatrico. Qui i piccoli pazienti, affacciati alle finestre, potranno assistere a uno spettacolo unico e sentire la vicinanza di Babbo Natale e dei suoi aiutanti motociclisti. Una delegazione di motociclisti, vestiti da Babbo Natale, entrerà nei reparti di pediatria per consegnare personalmente i doni ai bambini. I regali, acquistati e donati dal Moto Club Polizia di Stato – delegazione di Pescara, rappresentano un gesto di solidarietà che vuole portare un sorriso a chi sta vivendo momenti difficili. Inoltre, altri doni saranno consegnati all’associazione “Il Piccolo Principe”, che provvederà a distribuirli ai bambini ospitati nelle case famiglia della città.

"‘Babbo Natale in moto è un’iniziativa che incarna lo spirito più autentico del Natale: portare gioia e speranza a chi ne ha più bisogno – commenta il sindaco di Pescara, Carlo Masci – Vedere una città unita, con cittadini e associazioni che si mobilitano per regalare un sorriso ai bambini in ospedale e nelle case famiglia, è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Ringrazio di cuore il Moto Club della Polizia di Stato e tutti coloro che partecipano a questa meravigliosa manifestazione, dimostrando che, insieme, possiamo fare la differenza".

“Non lasciamo indietro nessuno, specialmente nel periodo natalizio – dichiara l’assessore all’associazionismo sociale, Massimiliano Pignoli (foto) – Ringrazio la Polizia di Stato che ha organizzato questo evento. Tutte le associazioni, promuovono iniziative del Natale per i reparti ospedalieri ma questa volta abbiamo pensato anche ai bambini delle case famiglia e per questo ringrazio anche l’associazione Il Piccolo Principe di Pescara che prenderà i doni dei motociclisti e li porterà ai bambini delle case famiglia. Come assessore quest’anno ho voluto ridurre il numero delle iniziative, per incentrare il mio capitolo di spesa in bilancio sull’erogazione dei buoni alle famiglie che li riceveranno entro Natale”.