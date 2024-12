Approvato il ripristino del servizio di controllo sulle deiezioni canine

Se è vero che i cani e gli essere umani sono ottimi amici, passeggiare insieme per la città obbliga al rispetto di alcune regole. Per questo motivo il Comune di Pescara riattiverà il servizio di controllo sul raccoglimento delle deiezioni canine e di incentivazione della microchippatura dei cani di proprietà, dopo l’approvazione dell’ordine del giorno del Movimento 5 Stelle nell’ultimo Consiglio Comunale.

“Un’iniziativa di civiltà volta a garantire il decoro della nostra città e il rispetto delle normative spesso trascurate da alcuni cittadini – commenta il capogruppo M5S Paolo Sola - la convivenza con un animale d’affezione è un’esperienza gratificante che arricchisce la vita, ma richiede consapevolezza e responsabilità. Non si tratta solo di prendersi cura del proprio amico a quattro zampe, ma di rispettare anche il prossimo e lo spazio pubblico che condividiamo. Troppo spesso, infatti, il mancato rispetto delle regole crea disagi ai cittadini e porta a un’immagine negativa dei nostri animali, che vengono ingiustamente colpevolizzati per comportamenti imputabili, invece, solo all’inciviltà dei loro proprietari. L’ordine del giorno approvato – prosegue Sola - mira a riattivare un servizio che, con la collaborazione di associazioni animaliste e guardie zoofile qualificate, possa garantire il controllo e l’applicazione di sanzioni per il mancato raccoglimento delle deiezioni, la promozione della microchippatura, fondamentale per la sicurezza degli animali e dei cittadini, e un’importante opera di sensibilizzazione sulla gestione responsabile degli animali d’affezione”.

L’iniziativa ricalca il servizio che il Comune di Pescara aveva già attivato tra il 2020 e il 2021, con una convenzione stipulata con 3 associazioni del territorio con, al loro interno, guardie zoofile dotate della qualifica di “guardia giurata” con la possibilità di elevare, quindi, sanzioni amministrative.

“Un servizio che in quegli anni era partito proprio su impulso del Movimento 5 Stelle – ricorda Paolo Sola – che chiese ed ottenne di stanziare i fondi necessari ad attivarlo. Una sinergia tra amministrazione e associazioni, con il Comune che metteva a disposizione lettori di microchip, biciclette di proprietà comunale e un contributo economico, e le associazioni che si impegnavano a svolgere attività di controllo e sensibilizzazione all’interno dei parchi cittadini e in tutte le zone della città oggetto di degrado o di segnalazioni specifiche dei cittadini. Siamo convinti che riprendere questa iniziativa – conclude Paolo Sola – risponda a una richiesta crescente di attenzione da parte dei cittadini, e si inserisce in una visione di città più vivibile, decorosa e rispettosa. Confidiamo che il Sindaco e la Giunta attivino al più presto le procedure necessarie per tradurre questa decisione in realtà, predisponendo un avviso pubblico aperto a tutte le associazioni interessate e, come Movimento 5 Stelle, continueremo a promuovere azioni che migliorino la qualità della vita dei cittadini e il benessere dei nostri amici animali”.