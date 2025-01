Si allontana da casa e vaga per 3 km, bambina ritrovata a Loreto Aprutino

I carabinieri di Montesilvano, su segnalazione di un cittadino pervenuta alla centrale operativa di Pescara, si recavano a Loreto Aprutino, dove veniva indicata la presenza di una bambina di otto anni che, nonostante il freddo, vagava da sola in strada, smarrita e disorientata. Giunti sul posto, immediatamente i militari dell'Arma hanno contattato il 118 per verificare lo stato di salute della minore e, una volta appurato che la stessa fosse in buone condizioni, iniziavano a eseguire tutti gli accertamenti utili a rintracciare i genitori.

In poco tempo, grazie all’attività svolta dai carabinieri, è stato possibile ricostruire il percorso di quasi 3 km fatto dalla piccola e contattare i genitori, ai quali è stata riaffidata. Nella circostanza la coppia riferiva che, nel pomeriggio di quel giorno, la figlia stava giocando nel giardino di casa adiacente alla loro abitazione e che, approfittando di un loro momento di distrazione, si era improvvisamente allontanata di casa.

Il provvidenziale intervento dei carabinieri e la collaborazione del cittadino, che ha notato la bimba mentre camminava disorientata, ha sancito un lieto fine alla vicenda, andando così a scongiurare eventuali conseguenze negative per l’incolumità della piccola.