I genitori non gli danno i soldi per comprare la droga, lui appicca il fuoco al magazzino

I carabinieri di Pianella hanno tratto in arresto per maltrattamenti verso familiari un uomo di 39 anni, con problemi di tossicodipendenza. L’uomo, dopo il rifiuto dei genitori all’ennesima richiesta ad elargirgli una sempre costante somma di denaro, dapprima li minacciava e poi passava alle vie di fatto, appiccando il fuoco a del materiale altamente infiammabile collocato nel magazzino in cui i genitori avevano risposto i materiali destinati alla vendita per il proprio negozio. Solo il tempestivo intervento dei militari ha evitato il peggio.

I militari dell’Arma di Pianella, allertati dalla madre del soggetto che fortunatamente si accorgeva dell’insano gesto del figlio, intervenivano immediatamente e riuscivano, con non poche difficoltà, utilizzando mezzi di fortuna, a spegnere le fiamme che avevano già avvolto due bancali di sacchi di pellet e che stava propagandosi a tutto magazzino. Nell’occasione anche l’anziano padre, molto preoccupato, si era prodigato per dare una mano a spegnere il fuoco. Trattasi di una storia di disagio e di comportamenti connessi alla dipendenza dall’uso di sostanze stupefacenti per il quale, già in passato, l’autore dei fatti era stato già anche arrestato.

L’uomo, sempre più disperato e succube della dipendenza dalla droga, per procurarsela aveva già rubato e venduto i gioielli di famiglia, merce dal negozio della madre e prodotti agricoli dell’azienda familiare, in particolare olio Evo destinato alla vendita. Sebbene per questi episodi il 39enne avesse anche riportato una condanna, lo stesso continuava con le sue condotte vessatorie nei confronti dei genitori, a cui aveva creato uno stato di ansia e di paura tali da far contattare più volte i Carabinieri della locale Stazione. Ora è ristretto nel carcere di Pescara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.