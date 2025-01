A Francavilla al Mare l'asta di beneficenza per i bisognosi

Fedele alla parola data, Roberto Angelucci, ormai ex consigliere di Francavilla al Mare da qualche giorno prima di Natale, continua la sua attività sul territorio non più come politico ma come "cultore" del comune a lui caro. Ed ecco che scende in campo già con un primo appuntamento promosso da lui insieme agli amici di For Life Onlus e Slow Food Francavilla: domenica 12 gennaio alle ore 19 presso il salone della Parrocchia di Sant'Alfonso di Francavilla al Mare ci sarà, infatti, un'asta di beneficenza a sostegno della scuola S. Alfonso di Pousghin in Burkina Faso che va a soccorrere altresì le famiglie in difficoltà, anche della stessa comunità di Francavilla.

"Chiunque può partecipare a questa iniziativa e dare il suo contributo, è un evento che viene organizzato sempre nel nome dell'amicizia e della bellezza dello stare insieme sapendo di fare del bene. Mi sono sempre impegnato nell'organizzazione di iniziative benefiche, ma la conseguenza della mia scelta è proprio la possibilità di essere più presente sotto il profilo umano e dunque continuerò su questa strada. L'asta di beneficenza, con oltre 700 prodotti alimentari da battere, è un'opportunità per aiutare il prossimo dal Burkina Faso alle nostre famiglie francavillesi", spiega Angelucci.

"Voglio ringraziare le tantissime cantine e le altre aziende che ci hanno omaggiato dei loro prodotti di eccellenza per una giusta causa", conclude Angelucci. Per informazioni sull'appuntamento è possibile contattare i tre numeri seguenti: 329.5359332 (Patrizia); 329.4857586 (Roberto); 349.3554196 (Stefania).