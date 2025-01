Final Four, Montesilvano si conferma la capitale del futsal abruzzese

Montesilvano si è confermata ancora una volta la capitale del futsal abruzzese. Le Final Four, tenutesi al Palaroma dal 2 al 6 gennaio, hanno visto la partecipazione di centinaia di giovani atleti e appassionati, regalando emozioni e confermando il crescente interesse per questa disciplina. L'evento, organizzato dalla Lnd Abruzzo, ha offerto un ricco programma di gare, dalla Coppa Italia alla Coppa Abruzzo, passando per i tornei giovanili. Le finali, che hanno richiamato un pubblico numeroso e caloroso, hanno incoronato i migliori talenti del futsal regionale.

"Siamo orgogliosi di aver ospitato ancora una volta un evento di così grande portata", ha dichiarato l'assessore allo sport Alessandro Pompei. "Le Final Four sono state una vetrina importante per il nostro territorio e hanno dimostrato che Montesilvano è una città che sa fare sport. Ringraziamo la Lnd Abruzzo per aver scelto la nostra struttura e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione".

“Anche quest’anno il Futsal day, destinato alla promozione del Calcio a Cinque fra i più piccoli, ha riscosso particolare successo”, dichiara Salvatore Vittorio, vicepresidente Lnd Abruzzo e Responsabile Calcio a Cinque. “Il 5 gennaio al Futsal Day femminile, , ideato proprio in virtù della crescita del movimento fra le atlete più giovani della nostra regione, hanno partecipato circa cento ragazze. Al Futsal Day maschile c’erano oltre duecento ragazzi: numeri che ci inorgogliscono e che ci fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta”.

I RISULTATI

La Coppa Abruzzo U15 maschile è stata vinta dalla Cantera Adriatica che ha controllato il match dall'inizio alla fine, battendo 4 a 0 il Città di Chieti. È stata la Fater Angelini Abruzzo ad aggiudicarsi la Coppa Abruzzo U15 femminile: partita in svantaggio contro il Futsal Club Montesilvano, le ragazze della Fater Angelini hanno ribaltato il risultato passando da 2 a 0 a 2 a 3.

Un grande spettacolo, alla presenza del CT della Nazionale di futsal femminile, Francesca Salvatore. Passando agli under 17, la Coppa Abruzzo maschile è stata alzata dallo Sport Center che ha battuto un combattivo Futsal Vasto in un match equilibrato e pieno di ribaltamenti di fronte.

La Coppa Abruzzo U19 maschile è anadata allo Sport Center Celano che ha battuto, in una partita emozionante dall'inizio alla fine, la Vigor Lanciano per 8 - 4. La Coppa Abruzzo di serie D è stata vinta dalla Sivel Legend C5 in una partita segnata dal calore del pubblico: l'Atessa ha dato filo da torcere alla Sivel, che ha chiude sul 5 a 1 la gara.

Risultati dell’ultima giornata - 6 gennaio, aperta dal Futsal day maschile e dalle ultime tre finali

La Coppa Italia di Serie C2 va al Miglianisport: battuto il Casalbordino in rimonta in una gara che ha visto affrontarsi, a visto aperto, due delle migliori compagini di C2 della regione. Risultato finale 6-3. La Coppa Italia di Serie C femminile è stata conquistata dalla Sivel che ha superato un Centrostorico ben organizzato, segnando tre goal.

A chiudere le Finals, la sfida che ha visto in palio la Coppa Italia di Serie C1. Ad alzare in alto il trofeo, in una bellissima finale, il Superaequum Popoli Terme che ha battuto il Minerva Calcio a 5 per 6 a 3. Le Final Four di Montesilvano rappresentano un successo non solo sportivo, ma anche sociale. Un'iniziativa che ha unito la comunità e promosso i valori dello sport.