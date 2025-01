Droga, uomo arrestato dalla Gdf per detenzione di 100 grammi di cocaina

La Guardia di Finanza di Sulmona ha arrestato un uomo per detenzione, ai fini di spaccio, di un rilevante quantitativo di cocaina. Tutto è iniziato quando, durante un posto di controllo, è stato fermato un giovane, alla guida del proprio veicolo, che alle domande dei militari, finalizzate a verificare se avesse qualcosa da dichiarare, si mostrava agitato ed evasivo fino a consegnare spontaneamente un involucro, custodito nella propria tasca. L’involucro sotto vuoto conteneva circa 100 grammi di polvere bianca che, a seguito di test anti droga, risultava essere cocaina e avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 10.000 euro.

Il considerevole quantitativo di stupefacente rinvenuto dai Finanzieri convinceva l’Autorità Giudiziaria della locale Procura della Repubblica che non si trattasse di possesso ai meri fini dell’utilizzo personale e, dunque, il soggetto è finito in manette per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 e portato nel carcere di Sulmona in attesa dell’udienza di convalida degli atti redatti dalle Fiamme Gialle. L’indagato sarà considerato colpevole del reato ascritto allorquando interverrà sentenza definitiva di condanna.