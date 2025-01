Code e disagi infiniti sull'A14, il racconto di un pendolare: "Siamo esausti e snervati"

Un pendolare che percorre la tratta autostradale Pescara-Teramo per lavoro almeno 2 volte alla settimana da circa 2 anni e mezzo ci ha scritto per segnalare i disagi quotidiani sull'A14. L'uomo pone una domanda: "Si hanno notizie su quando effettivamente finiranno i lavori? Ci sono delle date? Una roadmap? Tanti come me sono esausti e snervati da questa situazione".

Purtroppo non ci sono notizie certe al riguardo. Anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, rispondendo tempo fa a un'interrogazione ad hoc durante un question time, era stato molto generico, lasciando fondamentalmente intendere che i cantieri sarebbero andati avanti almeno fino alla fine del 2025. Bisognerà dunque aspettare ancora un po'.

Intanto il nostro lettore ci ha raccontato la sua esperienza da incubo: "Stamattina sono entrato a Pescara nord e sono uscito a Mosciano Sant'Angelo. Soltanto gli ultimi 7 km li ho fatti con doppia corsia. È qualcosa di impressionante". E sul termine dei lavori anche il pendolare conferma: "Sono mesi che non escono notizie in merito, nessuno pare sapere nulla e nessuno si sbilancia". Intanto, però continuano le lamentele e le critiche per i disagi lungo l'A14, nel tratto abruzzese e marchigiano, e non sembra riuscire a intravedersi una luce in fondo al tunnel.