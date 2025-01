Centrale dello spaccio scoperta a Bucchianico, pescarese in manette

Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Chieti hanno scoperto in provincia una piccola centrale dello spaccio, traendo in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 55ene originario di Pescara.

In particolare, nel corso di un mirato servizio, i militari operanti notavano in zona periferica di Bucchianico, un uomo, che, a bordo di uno scooter, superava a velocita’ elevata l’automezzo di servizio, che si poneva immediatamente all’inseguimento, riuscendo a fermarlo e bloccarlo solo al termine di un inseguimento protrattosi per diversi chilometri e terminato nei pressi del cimitero di Chieti.

L’immediata perquisizione veicolare consentiva di rinvenire, all’interno del bauletto del mezzo, 100 grammi di marijuana, contenuta in un involucro termosigillato. L’immediata attività investigativa permetteva di accertare come l’uomo svolgesse l’attività di giardiniere presso un’abitazione sita in un’area rurale di Bucchianico; la conseguente perquisizione, avvenuta in un locale nella disponibilità dell’arrestato, consentiva ai militari di scoprire un assortimento ben più vasto in termini di quantità e tipologia di stupefacente.

E' stato infatti trovato in gran parte già confezionato e suddiviso in dosi, pronte per lo spaccio e presumibilmente destinata al mercato locale, 300 grammi circa di marijuana; 150 grammi circa di hashish e 80 grammi circa di cocaina, nonché un bilancino di precisione ed alcuni monili d’oro, tutto sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arrestato, altresì deferito per il suo comportamento anche per resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto presso la casa circondariale di Chieti, in attesa dell’interrogatorio di convalida.