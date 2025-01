Sicurezza, Lega in piazza a sostegno delle forze dell'ordine

Sabato 25 e domenica 26 gennaio gazebo della Lega nelle piazze abruzzesi a sostegno delle forze dell’ordine nell'ambito della campagna “Difendiamo chi difende gli italiani!”, avviata dal partito su tutto il territorio nazionale. “È importante far sentire loro tutta la nostra vicinanza, ancora di più in quest'ultimo periodo”, sottolinea il coordinatore regionale del partito, Vincenzo D’Incecco.

“Per far sì che possano svolgere al meglio il loro lavoro, la Lega - spiega - ha inserito nel Ddl Sicurezza delle proposte, che sono state già presentate e approvate alla Camera, che riguardano l’utilizzo delle bodycam in servizio, un'adeguata tutela legale per loro, per i militari e per i vigili del fuoco, pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesione a un Pubblico ufficiale e per impedire rivolte in carcere, nei centri di accoglienza e trattenimento di immigrati. E ancora il Ddl prevede l’estensione dell’utilizzo del Taser a tutte le forze dell’ordine sul territorio nazionale. Nel fine settimana aspettiamo quindi i cittadini abruzzesi ai gazebo, dove sarà possibile firmare per sostenere queste misure ed esprimere solidarietà alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa, sempre in prima linea per la nostra sicurezza. Un ringraziamento va a tutti i militanti del partito che hanno permesso questa organizzazione così capillare”.

Gazebo in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio - Provincia Pescara

Sabato 25 : Pescara (piazza Sacro Cuore) dalle 16 alle 19; Montesilvano (piazzale antistante Chiesa Sant'Antonio) dalle 10 alle 13; Loreto Aprutino (piazza Garibaldi) dalle 10 alle 13; Manoppello (accesso bar Toppi) dalle 10 alle 13