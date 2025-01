Continuava a spacciare droga mentre era ai domiciliari, 74enne nei guai

Ieri pomeriggio sono state eseguite, da parte dei carabinieri di Popoli, mirate attività di polizia giudiziaria con particolare attenzione riposta al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio. I servizi svolti erano scaturiti a seguito di strani movimenti osservati nei pressi di un’abitazione di quel centro della Val Pescara. Le indagini promosse hanno consentito ai militari dell'Arma di denunciare a piede libero, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 74enne, pensionato, gravato da precedenti penali specifici.

Nella circostanza i militari, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un anziano signore, già conosciuto ai militari per reati specifici, mentre era alla guida di un’auto di grossa cilindrata. In tale contesto, in considerazione dell’atteggiamento nervoso e infastidito tenuto dal soggetto, che era sottoposto ai domiciliari con il permesso di assentarsi per primarie esigenze personali, i carabinieri decidevano di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione veicolare alla ricerca di sostanze stupefacenti.

La ricerca dava esito positivo in quanto il 74enne veniva trovato in possesso di due involucri in cellophane del peso complessivo di circa 6,5 grammi di cocaina, che aveva nascosto nel palmo della mano e di cui stava cercando l’occasione per disfarsene. Il tutto stato posto sotto sequestro. Per tali ragioni l’uomo veniva condotto presso gli uffici del locale comando, al termine delle formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.