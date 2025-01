Pescara Vecchia, controlli della polizia nella zona della movidaÂ 

Continua l'impegno della Questura per assicurare i controlli nelle zone della movida. Nello scorso fine settimana, il Questore ha disposto l'attuazione di controlli amministrativi rivolti ai locali presenti nelle zone della movida pescarese e in particolare nell’area di Pescara Vecchia.

I controlli su strada, coordinati da un funzionario della Questura, sono stati affidati a personale della Divisione Polizia Amministrativa ed ha visto coinvolto l’Ispettorato del Lavoro. I monitoraggi sono stati svolti dalle ore 22.30 e sono proseguiti per tutta la notte, sono stati numerosi i locali sui quali si sono concentrate le verifiche amministrative della Polizia e degli Ispettori del Lavoro, anche in questo caso al fianco degli agenti della Questura per assicurare un'azione integrata nelle verifiche.

A seguito di tale attività è scattata la sospensione della licenza per un locale per lavoro nero. Un altro locale è stato sanzionato per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Ancora un'altra sanzione, a carico di un gestore è stata comminata per la assenza riscontrata all'interno del locale del kit per il controllo del tasso alcolemico e della relativa tabella.

Particolare attenzione è stata prestata anche al contrasto della somministrazione di bevande alcoliche ai minori, in tal caso, i titolari di due locali sono stati sanzionati dopo essere stata accertata la vendita di alcolici a due minorenni.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno sorpreso un 22enne in possesso di cocaina per uso personale, pertanto il giovane veniva segnalato alla competente autorità amministrativa. Nelle fasi conclusive del servizio, nei pressi di P.zza Garibaldi, durante l’identificazione di alcuni giovani, gli agenti procedevano all’arresto di un 22enne per resistenza a pubblico ufficiale. L'attività di controllo sarà ripetuta nelle prossime settimane in tutte le zone di aggregazione dei giovani della città.