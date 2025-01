20enne rintracciato in pochi minuti dalla polizia dopo aver rubato una bici

Dopo aver rubato una bici, in pochi minuti, viene intercettato dalla polizia e denunciato. Un 20enne aveva preso di mira una bici posteggiata davanti un esercizio commerciale di corso Vittorio Emanuele e in maniera disinvolta dopo essere salito sul velocipede, si allontanava in direzione sud. La scena è stata notata da un passante che, incuriosito dal fatto che il giovane avesse rimosso alcune componenti della bicicletta, verosimilmente per rendere più difficoltoso il riconoscimento, ha segnalato i fatti alla linea di emergenza.

La sala operativa della questura, ricevuta la segnalazione, ha diramato una nota alle volanti fornendo la descrizione del giovane e del mezzo a due ruote rubato. Dopo pochi minuti i poliziotti hanno intercettato il 20enne a bordo della bicicletta in questione, in compagnia di un altro ragazzo. Il mezzo è stato quindi sequestrato e il giovane denunciato per furto aggravato.