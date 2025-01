Urina vicino a una scuola primaria: 56enne finisce in carcere

Un 56enne noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri di Lettomanoppello, che ieri hanno eseguito un provvedimento di aggravamento dell’affidamento ai servizi sociali con quella della custodia cautelare, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Pescara dopo numerose trasgressioni degli obblighi imposti commessi durante questo mese.

L’uomo si era reso autore, a Lettomanoppello, di atti osceni in luogo pubblico: in particolare era stato sorpreso a urinare nei pressi di una scuola primaria del posto e aveva inoltre commesso il reato di ubriachezza molesta in luogo pubblico.

Il provvedimento scaturisce dalle comunicazioni che i carabinieri hanno inviato all’autorità giudiziaria, visto il comportamento del soggetto: in particolare, si richiedeva di valutare l’emissione di un provvedimento più restrittivo per tutelare la collettività.

L’arrestato, già in affidamento ai servizi sociali a seguito di una pena di 2 anni per ricettazione, è stato rinchiuso nel carcere di San Donato, dove finirà di scontare la condanna.