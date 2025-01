A spasso in auto per Montesilvano, arrestato: aveva l'obbligo di soggiorno a Moscufo

Sono in corso, da parte dei carabinieri di Montesilvano, attività di polizia giudiziaria per la repressione delle attività fuorilegge, con un particolare sforzo operativo rivolto alla prevenzione dei reati di natura predatoria, soprattutto i furti in abitazione. I servizi effettuati hanno consentito di individuare e successivamente trarre in arresto nella flagranza un 34enne, che dovrà rispondere di violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Nella circostanza una pattuglia del Nor di Montesilvano, durante un servizio di perlustrazione, ha notato una Ford Fiesta di colore grigio, con a bordo due individui, che circolava con fare sospetto lungo via Vestina. I militari dell'Arma hanno così deciso di intimare l’alt al conducente attraverso il megafono e i dispositivi acustici in dotazione.

Poi sono scesi dall’auto di servizio per procedere a una perquisizione personale e veicolare, che ha dato esito negativo. Tuttavia è emerso che uno dei due uomini, più precisamente quello che occupava il lato passeggero, fosse sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni.

Il 34enne è stato pertanto condotto negli uffici di Montesilvano e, al termine delle formalità di rito, dichiarato in arresto per aver violato la misura di prevenzione, contravvenendo in particolare alla prescrizione di non trovarsi, all’atto del controllo, nel Comune di Moscufo. Successivamente è stato portato nella sua abitazione di Moscufo, ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.