Denunciato dalla polizia per furto di grondaie in rame

Continua senza sosta l’attività della polizia di Pescara nella prevenzione e nel contrasto dei furti e ricettazione di rame, attraverso mirati e costanti controlli volti a scongiurare l’illecita attività di raccolta e vendita del prezioso materiale, come disposto dal Questore. La polizia ha denunciato un 34enne responsabile del furto di pluviali in rame. In particolare, nella mattinata di domenica, è arrivata alla sala operativa la segnalazione di due uomini che stavano rimuovendo grondaie da una palazzina nei pressi di piazza Garibaldi.

Le volanti hanno raggiunto la zona segnalata da dove le due persone si era allontanate con la refurtiva. Grazie all’immediata visione delle telecamere comunali, gli agenti sono riusciti a ottenere la descrizione delle due persone nonché ad individuare la via di fuga e, dopo aver perlustrato la zona, hanno intercettato uno dei due uomini che trasportava un sacco di grandi dimensioni che conteneva grondaie accartocciate. Il 34enne è stato quindi raggiunto e bloccato e, dopo le procedure di identificazione, denunciato per furto in concorso. Il materiale è stato restituito all’avente diritto.