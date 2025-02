Non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento con frenate, sorpassi, contromano e schianto finale

Nello scorso fine settimana, durante un servizio organizzato nelle principali aree della movida per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, una pattuglia della polizia stradale ha intimato l'alt a una Mercedes classe B, il cui conducente si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento nelle vie cittadine, con il conducente del veicolo che ha effettuato diverse manovre pericolose, l’auto ha urtato contro una rotatoria lungo la via Tiburtina.

Al termine della perquisizione conseguentemente effettuata sull'uomo, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico e una piccola quantità di cocaina, nascosta in un pacchetto di sigarette. L'uomo, positivo all'assunzione di cocaina da test salivare, è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio e segnalato all’Autorità Amministrativa per il possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre, a suo carico si è proceduto con le contestazioni per le violazioni del codice della strada, per un totale di oltre 700 euro, con decurtazione di 19 punti e sospensione della patente di guida.