Week end trionfale per la scherma abruzzese

Un fine settimana ricchissimo, quello dell' 1-2 febbraio 2025 per la scherma abruzzese. Ben due le gare in programma, che hanno visto una grande partecipazione da parte degli atleti d'Abruzzo e risultati importanti.

I migliori arrivano dalla categoria Master, quella dei veterani, che nel fine settimana hanno incrociato le lame a Terni, in occasione della 4^ prova Nazionale Master - Circuito Europeo.

Qui Greta Tamosiunaite del Club Scherma L'Aquila 99 torna a casa con due coppe: si è classificata ottava nel Fioretto Femminile cat. 0 e sesta nella Sciabola Femminile cat. 0.

A farle compagnia sul podio, il compagno di club Giorgio De Santis, quinto nella Sciabola Maschile cat. 0.

Buone anche le prestazioni degli altri aquilani: la stessa Tamosiunaite si è fermata alle porte degli ottavi di finale nella Spada Femminile cat. 0, la compagna di club Cristina Bertollo è decima nella Sciabola Femminile cat. 0.

Anche Gino Lucrezi, Presidente e atleta del Club Scherma L'Aquila 99, si è cimentato nelle tre armi, conseguendo buoni risultati nella cat. 2.

Prestazione da segnalare anche quella di Marco Di Berardino del Circolo Scherma I Marsi nella Spada Maschile cat. 1.

Mentre i veterani gareggiavano a Terni, a Foggia erano di scena i Cadetti delle armi convenzionali, Fioretto e Sciabola. Anche tra gli Under 17 si segnalano risultati importanti, che dimostrano come le nuove leve del movimento schermistico abruzzese continuino a farsi notare.

Nella Sciabola Maschile si segnalano in classifica Simone Salve e Guido Polidoro del Club Scherma L'Aquila, oltre che Federico D'Errico, Marco Sepicacchi, Valerio Mambella, Federico Marina e Alessio Passeri, tutti del Club Scherma Pescara.

Nella Sciabola Femminile, risultati incoraggianti da Ilaria Calò e Giada Scudieri dello Scherma Club Gymnasium.