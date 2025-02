Motorino urta anziana, nuovo investimento in via Fonte Romana

Nuovo investimento in via Fonte Romana, davanti alla primaria Renzetti (istituto comprensivo Pescara 10). Questa mattina una nonna che accompagnava il nipote della 1B a scuola sarebbe stata urtata sulle strisce pedonali (entrata parco) da un motorino che poi si sarebbe dato alla fuga. Fortunatamente l'anziana signora sta bene e ha soltanto riportato alcuni graffi alle gambe, ma torna così prepotentemente d'attualità il problema della sicurezza stradale in quella zona.

Spesso, infatti, si vedono macchine e mezzi a due ruote correre in maniera eccessiva, sia in via Fonte Romana sia in via Prati. Pertanto i frequentatori dell'area, a cominciare dai genitori degli alunni, chiedono più controlli al fine di scongiurare situazioni di pericolo. A ottobre una mamma era stata investita da una Ford Kuga mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con suo figlio per portarlo a scuola.